Кандидат в вице-президенты Индонезии посетит пострадавшие от цунами районы

Джакарта, , 13:46 — REGNUM Кандидат на пост вице-президента Индонезии Маруф Амин планирует посетить пострадавшие от цунами в провинции Бантен 25 декабря 2018 года, сообщает Tribunnews.

«Дай Бог, я буду там завтра утром, в восемь часов утра по местному времени я отправлюсь в Серанг», — заявил Маруф Амин в Джакарте.

Маруф Амин заявил, что он будет молиться вместе с пострадавшими, когда прибудет в Бантен. Кроме того, он также привезет дополнительную помощь.

«Я обеспокоен произошедшем, потому что я сам родом из провинции Бантен», — заключил он.

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо будет баллотироваться на пост главы государства в паре с Маруф Амином на президентских выборах 17 апреля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате цунами в Зондском проливе погиб по меньшей мере 281 житель Индонезии, 1016 получили ранения и 57 числятся пропавшими без вести.

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