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Об опасности «огромного пожара» между РФ и Украиной предупредил глава ОБСЕ

Политика

Глава организации, говоря об инциденте в Керченском проливе, назвал произошедшее «крайне непростой ситуацией»

Вена, 24 декабря 2018, 13:40 — REGNUM  Отдельные очаги напряженности между Россией и Украиной могут слиться в один огромный пожар, заявил генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер в интервью Osnabrucker Zeitung.

«Я беспокоюсь, что может возникнуть цепная реакция», — подчеркнул Гремингер.

По его словам, «отдельные очаги могут слиться в огромный пожар». Также глава организации, говоря об инциденте в Керченском проливе, назвал произошедшее «крайне непростой ситуацией» и отметил, что ОБСЕ неоднократно обращала внимание на потенциал напряженности в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили два состава с военной техникой (танки, боевые машины пехоты, противотанковые пушки) в Рубежное (Луганская Народная Республика).

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