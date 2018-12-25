Арест Мэн Ваньчжоу: как Китай отвечает на провокации

Пекин, , 03:47 — REGNUM Китайский ответ на задержание в Канаде одного из топ-менеджеров компании Huawei Мэн Ваньчжоу оказался резким и, судя по результатам, весьма чувствительным для Канады. Какие подробности включала в себя эта нашумевшая история и почему в ней прослеживается провокация со стороны США по отношению к Китаю, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Арест и заключение под стражу двоих граждан Канады практически сняло вопрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Вероятно, для условного Запада задержанные в Китае персонажи были достаточно ценными фигурами, чему есть весомое подтверждение — задержанный Майкл Ковриг с 2017 года является старшим советником Международной кризисной группу по Северо-Восточной Азии. А второй канадец, Майкл Спэйвор, — руководитель культурно-туристической организации Paektu Cultural Exchange, которая занимается обменами с КНДР.

Китай заявил о нарушении данными гражданами Канады законов страны пребывания, а, учитывая специфику их деятельности, нарушение, скорее всего, могло заключаться в тех или иных формах шпионажа. Взяли же их «под задачу», связанную с инцидентом с Мэн Ваньчжоу, но вели уже некоторое время. В чем же общность и различие между «делами» Мэн Ваньчжоу и Марии Бутиной?

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