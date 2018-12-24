Франция была шокирована решением США о выводе войск из Сирии

Дамаск, , 13:28 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил 23 декабря о заявлении сопредседателя Сирийского демократического совета Рияда Дараара. Сирийский демократический совет является политическим крылом Сирийских демократических сил.

Рияд Дараар сказал, что Франция не дала ему никаких обещаний по Сирии. Он также отметил, что Франция, как и все остальные, была шокирована решением президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. В настоящее время французы изучают ситуацию, чтобы определить свои дальнейшие шаги.

Следует заметить, что Сирийские демократические силы после решения США вывести войска сразу же обратились к Франции с просьбой установить бесполетную зону над территорией Сирии к востоку от реки Евфрат, но не получили ответа по этому поводу.

Тем не менее, сопредседатель Сирийского демократического совета сообщил, что, несмотря на отсутствие обещаний со стороны Франции, Сирийские демократические силы имеют более одного варианта урегулирования ситуации: «Сейчас у нас есть несколько вариантов, чтобы справиться с ситуацией и спасти регион. Но мы не спешим, так как это нужно делать своевременно».

По инициативе СДС возобновлены переговоры с сирийским правительством. Получается, что курдское движение в настоящее время пытается договориться со всеми, пытаясь получить наиболее выгодное для себя предложение.

Однако надо учитывать фактор Турции. Смогут ли британцы и французы не допустить военную операцию турецкой армии и ее союзников на северо-востоке Сирии? Вряд ли.

Единственной реальной силой после вывода американских войск из страны остается Дамаск, за которым стоит Россия со своими дипломатическими, политическими и военными возможностями.