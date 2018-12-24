Премьер-министр Иордании посетит Турцию

Амман, , 13:33 — REGNUM Премьер-министр Иордании Омар Раззаз посетит во вторник 25 декабря с официальным визитом Турцию, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

«Раззаз проведет переговоры с официальным представителями Турции в целях укрепления экономических связей между государствами», — говорится в заявлении представителя правительства.

Визит премьер-министра Иордании в Турцию станет первым с момента вступления Раззаза в должность в июне 2018 года. Он будет принят президентом страны Реджепом Эрдоганом.

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