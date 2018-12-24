Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:02:49 МСК

Тимошенко о местных выборах на Украине: «Избирательный армагеддон»

Политика

«Последняя репетиция» перед президентскими выборами прошла успешно

Тимошенко о местных выборах на Украине: «Избирательный армагеддон»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Тимошенко

Киев, 24 декабря 2018, 13:37 — REGNUM  Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко по предварительным подсчётам набрала 35,7% голосов, завила лидер партии во время пресс-конференции. Об этом сообщило 24 декабря издание «Апостроф».

Политик отметила, что второе место занял «Блок Петра Порошенко» — 22,7% голосов.

Тимошенко назвала прошедшие выборы в местные органы власти «избирательным армагеддоном», который устроила нынешняя украинская власть при помощи запугивания участников выборов и использования админресурса.

«Эти выборы — последняя крупная репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где меряют не случайно мысли каких-то людей, а конкретно по бюллетеням», — подытожила Тимошенко.

Напомним, на прошедших выборах в объединённые территориальные общины наибольшую явку показала Житомирская область.

Читайте также: Наибольшую явку на местных выборах на Украине показала Житомирская область

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить