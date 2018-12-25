Индия и Россия обеспечат взаимное техобеспечение своих флотов

Нью-Дели, , 02:24 — REGNUM Встреча российского министра обороны Сергея Шойгу с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман в рамках 18 заседания Межправительственной индийско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству ознаменовалось принятием серьезного решения, способного повлиять как на развитие российско-индийских отношений в оборонной сфере в долгосрочной перспективе, так и усилит реализацию задач, поставленных Индией перед своим флотом. О том, как достигнутые договоренности способны укрепить российско-индийское военно-морское взаимодействие, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Соглашение о материально-техническом обеспечении, позволяющее использовать базы двух стран для поддержки военно-морских сил той или иной страны, это крайне серьезная возможность, значительно облегчающая взаимодействие обоих флотов. До сих пор у Индии было заключено такое соглашение лишь с США.

С учетом крупного взаимодействия и заинтересованности Индии в поставках российского оружия, а также взятом курсе на глобальное присутствие индийских военно-морских сил в мировом океане, соглашение о взаимном материально-техническом обеспечении делает связи между странами еще прочнее. На индийской территории базой поддержки российских кораблей может стать Визак (Вишакхапатнам), а какую из своих баз может предложить Индии Россия?

Читайте статью Индия приоткрывает России свои военно-морские базы и другие публикации Александра Шпунта.