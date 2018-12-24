Британские военные пока не собираются выходить из Сирии

Лондон, , 13:12 — REGNUM Королевские военно-воздушные силы Соединенного Королевства на днях сделали заявление, что они продолжат наносить авиаудары на востоке Сирии по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что ее ВВС не остановят свои бомбардировки в восточной Сирии, несмотря на недавнее заявление США о выводе своих войск. Таким образом британские военные будут поддерживать с воздуха наступление Сирийских демократических сил в районе Хаджина, последнего стратегического опорного пункта террористов в Сирии.

По информации минобороны Соединенного Королевства самолеты «Тайфун» и «Торнадо» с начала декабря ежедневно наносили удары по зданиям, живой силе и транспортным средствам, поддерживая усилия СДС на местах по установлению контроля над городом Хаджин.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон также отметил успехи Сирийских демократических сил в продвижении через Хаджин, назвав это выигранной битвой, имеющей большое значение.

ИА REGNUM ранее сообщало о заявлении МИД Великобритании в связи с выводом войск США из Сирии. Общий тон заявления говорит о том, что Соединенное Королевство не одобряет это шаг.