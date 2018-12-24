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Турция добивается расследования убийства Хашогги в ООН – глава МИД страны

Политика

Анкара также призывает Эр-Рияд раскрыть информацию о деле

Турция добивается расследования убийства Хашогги в ООН – глава МИД страны
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Джамаль Хашогги

Тунис, 24 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Турция совместно с другими странами добивается начала расследование убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в ООН, заявил 24 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил на пресс-конференции в Тунисе вместе со своим тунисским коллегой Хмайесом Жинауи. По словам Чавушоглу, он также призывает Эр-Рияд предоставить международному сообществу информацию об этом деле.

Напомним, Хашогги исчез в начале октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии оказалось, что он был убит группой сотрудников спецслужб королевства, которые, как утверждают в Эр-Рияде, действовали по собственной инициативе.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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