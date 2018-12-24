Шотландский депутат призвал конфисковывать имущество у русских

Лондон, , 13:05 — REGNUM У русских, проживающих в Шотландии и «работающих на подрыв стабильности Великобритании» следует конфисковывать имущество, со ссылкой на слова депутата шотландского парламента Алекса Коула-Гамильтона пишет The Times.

По словам законодателя, те русские, что участвуют в «информационной войне» против Великобритании ведут российскую пропаганду — часть «пропагандистских войн (президента РФ) Владимира Путина».

"Существует растущее подозрение, что в прошлом месяце Кремль спонсировал кибератаку на Институт государственного службы, аналитический центр, созданный для противодействия информационной войне в России», — говорится в статье.

Сообщается, что российский новостной канал RT и интернет-радиостанция Sputnik, базирующаяся в Эдинбурге, были одними из первых, кто сообщил о подробностях взлома. Это вызвало подозрение, что за кибератакой стояла Россия, пишет The Times.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что решение британского медийного регулятора Ofcom, обнаружившего «нарушения правил вещания» со стороны российского телеканала RT, является очередной попыткой оказать давление на редакционную политику.

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