Почему кардинал Шенборн плакал от новостей из Киева

Станислав Стремидловский, , 13:23 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 17−23 декабря 2018 года стали: папа Франциск призвал на Рождество ждать сюрпризов от Бога; объединительный собор в Киеве состоялся; Фанар ликует; патриарх Кирилл как «великий проигравший»; Католическая церковь между Москвой и Стамбулом; украинские униаты довольны созданием новой православной Церкви.

Папа Римский Франциск предупреждает, что на Рождество мы должны быть готовы к сюрпризам Бога, передает Vatican News (Ватикан). «Елки, украшения и огни повсюду напоминают, что и в этом году будет праздник. Рекламные кампании приглашают обмениваться все новыми и новыми подарками, устраивая друг другу сюрпризы. Но я спрашиваю: такой ли праздник угоден Богу? Какого Рождества хотел бы Он, каких подарков и каких сюрпризов?» — так понтифик начал общую аудиенцию 19 декабря, за шесть дней до Рождества Христова. Рассуждая о сюрпризах, папа отметил, что «первое Рождество в истории было наполнено сюрпризами». Сначала ангел является Деве Марии и полностью меняет ее жизнь: дева становится матерью. Иосиф же становится отцом, не рождая сына. Все эти события происходят в самый неподходящий момент, то есть когда Мария была обручена Иосифу и они не могли, согласно Закону, жить вместе. Перед лицом скандала здравый смысл побуждал Иосифа отречься от Марии, однако он поступает неожиданно: чтобы не навредить Марии, он решает отпустить ее тайно, даже с риском для собственной репутации. И вот еще один сюрприз: Бог изменяет все планы и просит Иосифа принять Марию. «Рождество приносит неожиданные перемены. Если мы хотим по-настоящему пережить Рождество, нам нужно открыть сердце и быть готовыми к сюрпризам, то есть к неожиданной перемене в жизни. В рождественскую ночь, — сказал далее Франциск, — происходит самое большое чудо: Всевышний становится малым дитем. Слово Божье — это ребенок, неспособный произнести ни слова. Спасителя встречают не власть имущие и не иностранные послы, а простые пастухи. Кто бы мог подумать, что Рождество будет именно таким? На Рождество мы празднуем беспрецедентность Бога, или, скорее, беспрецедентного Бога, опрокидывающего нашу логику и наши ожидания. Таким образом, отмечать Рождество означает принимать на земле небесные сюрпризы».

L'Osservatore Romano (Ватикан) сообщает о проведении 15 декабря объединительного собора, который привел к избранию предстоятеля новой «Автокефальной Православной Церкви Украины» в лице митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя «Киевского Патриархата». Издание цитирует «один из центральных тезисов» послания по итогам «внеочередного заседания Синода Украинской Православной Церкви, связанной с Московским патриархатом», которое состоялось в Киево-Печерской лавре: «Это было собрание раскольников, не имеющих связи с Украинской Православной Церковью. Для нас ничего не изменилось, так как раскольники остаются раскольниками, а Украинская Православная Церковь остается подлинной Церковью Христа в Украине». Документ подписан Онуфрием, «для Русской православной церкви — «митрополитом Киевским и всей Украины». Объединительный собор, которого так желал Константинопольский патриархат, санкционировал раскол с Московским патриархатом, чей «синод 15 октября разорвал евхаристическое общение с Фанарами именно в результате решения константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию новой «Православной Церкви Украины».

Новости из Киева были с ликованием повторены из Стамбула, комментирует L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В заявлении, опубликованном и переведенном на итальянский язык итальянской архиепископией Константинопольского патриархата (знак торжественности, которую Фанар отдает этому событию), Фанар объявил о «положительном» завершении работы объединительного собора. Есть очень сильная реакция Москвы. Если Фанар радуется, Московский патриархат решительно атакует. За несколько дней до «собора» в Святой Софии патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо руководителям христианских Церквей, папе Франциску, правительствам Франции и Германии и ООН, чтобы осудить «очевидное» вмешательство государства. «Сборище», участники которого «будут стерты из исторической памяти Церкви, «как прах, возметаемый ветром с лица земли». Так митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата оценил «объединительный собор» в Киеве, подчеркивая изоляцию, в которой он проходил. «Из 90 иерархов Украинской Православной Церкви 88 воздержались от участия», «ни одна Поместная церковь не послала приветствия», и «никто не поддержал действия патриарха Варфоломея в подготовительный период». И вывод: «Каким бы ни был исход «собора», кто бы ни был избран в руководство, ясно, что план патриарха Варфоломея «провалился». Последствия ожидаются очень тяжелыми. После предоставления Константинопольским патриархатом «автокефалии (независимости) Украинской Церкви члены Священного синода Русской Православной Церкви, собравшиеся на внеочередную сессию в Минске, объявили, что они «не могут продолжать оставаться в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом». Это первый раскол, который в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет иметь глубокие последствия в отношениях между православными Церквями, имея в виду, что православный мир имеет в лице патриарха Варфоломея «первого среди равных», и в экуменических отношениях между православными Церквями в совокупности и Католической церковью.

AsiaNews (Рим, Италия) пишет об истории «автокефальной Украинской Церкви», которая «длится 100 лет». Попытки получить автокефалию восходят к «первой попытке создания независимого государства после революции 1917 года. Исполнительная власть Украинской Народной Республики 1 января 1919 года приняла закон «об автокефалии Украинской Церкви», но все было прекращено с присоединением новой республики к Советскому государству». Спустя сто лет точку в этой истории ставит президент Украины Петр Порошенко, чья «спешка» мотивирована «приближением президентских выборов на Украине, которые состоятся весной 2019 года». Порошенко «пытается повысить свою популярность», сменив имидж «оппортунистического олигарха» на имидж «нового защитника национальной Церкви». Но «великим неудачником» является патриарх Кирилл, чей «армрестлинг с Варфоломеем привел Русскую Церковь к полной изоляции, разорвав евхаристические отношения» с Константинопольским патриархатом, что поставило «в неловкое положение все остальные Церкви, в том числе и Католическую». Издание отмечает, что несколько епископов Московского патриархата, в частности, «митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) настаивали на превентивном примирении с украинцами» и с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, чтобы автокефалию предоставила Москва, но «брала верх гордость и отказ от всяких компромиссов, воплощенный в максималистских позициях митрополита Илариона, правой руки Кирилла, неутомимого пропагандиста разрыва с «раскольниками». Время, возможно, сумеет залечить раны, позволив примириться русским, украинцам и грекам, локально и повсеместно. Тем временем, однако, новая украинская Церковь будет пытаться утвердить свое превосходство в стране, призывая «пророссийские приходы» перейти в новую Церковь Существует большой риск возникновения новых конфликтов и враждебных действий в отношении тех, кто остается верным «иностранной Московской Церкви».

Примас Австрии кардинал Кристоф Шенборн назвал спор о православной Церкви «трагическим», информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Он понимает, что согласно православному пониманию может существовать независимая православная Церковь в независимом государстве, и на это есть запрос многих православных на Украине. Но кардинал отметил, что он также знает и о тесных связях между Россией и Украиной, о том важном значении, которое Украина имеет для Русской православной церкви. Шенборн подчеркнул, что решение константинопольского патриарха Варфоломея дать Православной Церкви на Украине автокефалию полностью соответствовало канонам. В то же время он заявил, что, понимая Украину, «я нахожу это трагичным, потому что это наносит глубокие раны историческим связям между Украиной и Россией, и потому моя первая реакция заключалась в том, что я плакал». Украина была не только житницей России, но и «ложем церковной жизни» русской Церкви, напомнил кардинал. Многие русские православные приходы были на Украине, многие знаменитые епископы были с Украины. Киев — родина русского православия. Как подчеркнул примас Австрии, «с Украиной Русская православная церковь теряет сердце». Россия с самого начала с трудом принимала политическую независимость Украины. Традиционные тесные связи между Россией и Украиной можно увидеть не в последнюю очередь в том, что — особенно на восточной Украине — большинство людей русский язык признают в качестве родного языка. Венский архиепископ критически прокомментировал политику Запада, который поощрял независимость Украины, но в то же время не настаивал на сохранении ее связей с Россией. Западная концепция «Украина как оплот против России» должна психологически и политически интерпретироваться Россией как агрессия. «По моему мнению, задача Украины должна заключаться в том, чтобы выступать в роли «моста между Россией и Западом», — сказал кардинал. Теперь перед нами «конфликт», вина лежит на всех сторонах, и «я не знаю решения, сказал Шенборн, добавив, что он «молится, чтобы Бог нашел выход из этой ссоры». Нынешняя ситуация также очень сложна для Католической церкви. «Как Ватикан должен иметь дело с новой автокефальной православной Церковью на Украине? Если он признает их, вступит в конфликт с Московским патриархатом. Если не сделает этого, будет конфликт с Вселенским патриархатом», — подчеркнул примас Австрии.

Католицький Оглядач (Львов, Украина) цитирует заявление главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука: «Теперь греко-католики и православные будут в унисон говорить правду об Украине». Об этом предводитель униатов заявил во время встречи с послом Нидерландов на Украине Эдуардом Хуксом. Основной темой встречи стал объединительный собор и его результаты. Шевчук представил послу позицию УГКЦ относительно последних событий в украинском православии. Он назвал этот собор важным историческим моментом в жизни Украины. Отметил, что теперь есть все предпосылки для диалога и сотрудничества, как это происходило во времена митрополитов Петра Могилы и Иосифа Рутского в 20-х годах XVII века. «Важно, чтобы за процессами, которые происходят в жизни православных Церквей Украины стояла не просто смена вывески, а изменение качества», — сказал лидер УГКЦ. По его словам, теперь обе Церкви, «УГКЦ и УПЦ», должны идти вместе, искать и реализовывать то, что объединяет. По убеждению Шевчука, важным достижением собора является не только избрание митрополита Епифания предстоятелем «Украинской Православной Церкви», но и ее вхождение в сообщество мирового православия. Ведь «теперь не только УГКЦ может и имеет возможность доносить до мирового сообщества о ситуации на Украине, о войне и ее последствиях, но и УПЦ. Ведь перед тем Москва узурпировала право говорить от имени православных Украины на мировом уровне. Именно они распространяли ложную информацию о якобы войне на Украине между православными и раскольниками и униатами. То есть, что на Украине идет не война между Россией и Украиной, а внутренний межрелигиозный спор».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris «Католицький Оглядач»; портала ордена францисканцев «Рускатолик.рф»; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».