В КНР потребовали от США объяснить массовую закупку устройств для слежки

Пекин, , 12:48 — REGNUM Соединенные Штаты должны дать разъяснения по поводу сообщений о том, что посольства США по всему миру запрашивали устройства для тайной слежки, об этом 24 декабря заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Она отметила, что согласно разглашенной информации, США «в глобальных масштабах занимаются скрытой слежкой, в том числе в отношении своих союзников».

«Я думаю, Вашингтон должен дать четкое разъяснение международной общественности по этому поводу», — заявила Чуньин.

Напомним, ранее WikiLeaks опубликовало данные, согласно которым посольства Соединенных Штатов закупило более 16 тыс. устройств, в том числе те, которые предназначались для тайной слежки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в New York Times вышла статья, источники которой, опираясь на анонимные данные спецслужб США, обвинили Москву и Пекин в прослушивании сотового телефона американского лидера Дональда Трампа.

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