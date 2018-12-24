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Сирийские демократические силы опасаются наступления Дамаска

Политика

СДС направили подкрепления на север провинции Дейр-эз-Зор на линию соприкосновения с Сирийской арабской армией

Дамаск, 24 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Сирийские демократические силы направили подкрепления на север провинции Дейр-эз-Зор для противодействия возможному наступлению Сирийской арабской армии с позиций вдоль реки Евфрат. Конкретно речь идет об окраинах прифронтового города Аль-Хусейния, который находится к северу от города Дейр-эз-Зор.

Этот шаг СДС предприняли через несколько дней после того, как сирийские правительственные силы перебросили большое количество подкреплений на фронт Дейр-эз-Зор.

Причиной усиления группировки войск Сирийской арабской армии стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Следует заметить, что СДС в настоящее время ведут переговоры с Дамаском о передаче нефтяных месторождений к востоку от реки Евфрат, об общем контроле линии соприкосновения с турецкими войсками и о будущем курдов в составе Сирийской Арабской Республики.

Данные переговоры начались по инициативе курдской стороны сразу же после объявления о выводе войск США из страны и на фоне подготовки широкомасштабного наступления турецкой армии на северо-востоке Сирии.

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Война в Сирии
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