Сирийские демократические силы опасаются наступления Дамаска

Дамаск, , 12:38 — REGNUM Сирийские демократические силы направили подкрепления на север провинции Дейр-эз-Зор для противодействия возможному наступлению Сирийской арабской армии с позиций вдоль реки Евфрат. Конкретно речь идет об окраинах прифронтового города Аль-Хусейния, который находится к северу от города Дейр-эз-Зор.

Этот шаг СДС предприняли через несколько дней после того, как сирийские правительственные силы перебросили большое количество подкреплений на фронт Дейр-эз-Зор.

Причиной усиления группировки войск Сирийской арабской армии стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Следует заметить, что СДС в настоящее время ведут переговоры с Дамаском о передаче нефтяных месторождений к востоку от реки Евфрат, об общем контроле линии соприкосновения с турецкими войсками и о будущем курдов в составе Сирийской Арабской Республики.

Данные переговоры начались по инициативе курдской стороны сразу же после объявления о выводе войск США из страны и на фоне подготовки широкомасштабного наступления турецкой армии на северо-востоке Сирии.