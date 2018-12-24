Bloomberg: сын Каддафи попросил Путина о политической поддержке

Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Сын убитого мятежниками в 2011 году главы Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам попросил у Москвы политической поддержки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, в начале декабря представитель Саифа аль-Ислама встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и передал письмо Каддафи-младшего с приветствием президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству. В послании Саиф аль-Ислам объяснил свое видение ситуации в Ливии и перспектив развития страны и попросил политической поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что сын убитого ливийского лидера Муммара Каддафи — Саиф аль-Ислам принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.

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