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Наибольшую явку на местных выборах на Украине показала Житомирская область

Политика

Выборы провели невзирая на военное положение

Наибольшую явку на местных выборах на Украине показала Житомирская область
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Киев, 24 декабря 2018, 12:12 — REGNUM  Явка на первых местных выборах в объединённых территориальных общинах в Житомирской области составила 53%, заявил министр регионального развития Геннадий Зубко 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Выборы проходили в 78 территориальных общинах в 13 областях Украины. В состав общин вошли 345 местных советов. В голосовании могли принять участие 453 тыс. избирателей.

Напомним, 26 ноября в десяти областях Украины было объявлено военное положение. Несмотря на это, выборы в местные органы власти всё же состоялись.

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Политическая жизнь Украины
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