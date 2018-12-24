Москва надеется, что выборы в США не ухудшат отношения двух стран

Москва, , 12:02 — REGNUM По мере приближения новых выборов президента США, которые должны состоятся осенью 2020 года, отдельные политики, вероятнее всего, предпримут попытки разыграть «российскую карту», однако Россия надеется, что это ещё более не ухудшит двухсторонние отношения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Надеемся, что это не приведёт к дальнейшему расшатыванию фундамента двусторонних связей, который и так находится не в лучшем состоянии», — приводит РИА Новости слова главы внешнедипломатического ведомства.

При этом министр отметил, что в Москве уже привыкли к тому, что конъюнктурные факторы, связанные с внутренней политикой Вашингтона, оказывают влияние на двусторонние отношения России и США, а также создают дополнительные трудности в выстраивании диалога.

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Как сообщало ИА REGNUM, расследованием дела о якобы «вмешательстве РФ» в президентские выборы — 2016 в США занимается спецпрокурор США Роберт Мюллер. При этом он так и не нашёл каких бы то ни было соответствующих доказательств.

Добавим, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, в том числе в США. При этом в самих Соединённых Штатах более 50% жителей страны назвали расследование по «делу о вмешательстве РФ» политически мотивированным. В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп призвал завершить расследование, «потому что это очень плохо для нашей страны», отметив, что никакого сговора не было.

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