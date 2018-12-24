Москва надеется, что Украину возглавят адекватные люди — Лавров

Москва, , 11:57 — REGNUM Москва рассчитывает на то, что на Украине ко власти в конце концов придут адекватные люди. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, глава российского дипломатического ведомства выразил надежду, что «адекватные» люди в украинской власти будут способны «к конструктивному диалогу» и будут обладать «ответственным восприятием реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что если актер и шоумен Владимир Зеленский выйдет во второй тур на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, он выиграет президентские выборы в стране.

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