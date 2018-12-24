Понедельник, 24 Декабря 2018 года
12:32:37 МСК

Москва надеется, что Украину возглавят адекватные люди — Лавров

Политика

Глава российского дипломатического ведомства выразил надежду, что адекватные люди в украинской власти будут способны к конструктивному диалогу

Москва надеется, что Украину возглавят адекватные люди — Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 24 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  Москва рассчитывает на то, что на Украине ко власти в конце концов придут адекватные люди. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, глава российского дипломатического ведомства выразил надежду, что «адекватные» люди в украинской власти будут способны «к конструктивному диалогу» и будут обладать «ответственным восприятием реальности».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что если актер и шоумен Владимир Зеленский выйдет во второй тур на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, он выиграет президентские выборы в стране.

Читайте также: Зеленский станет президентом, если во второй тур выйдет Тимошенко — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить