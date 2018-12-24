Понедельник, 24 Декабря 2018 года
13:07:03 МСК

«Не нашёл поддержки»: в Новосибирской области сменится бизнес-омбудсмен

Политика

Выборы уполномоченного по защите прав предпринимателей связаны с окончанием первого срока полномочий Виктора Вязовых

Новосибирск, 24 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  На пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области претендуют два кандидата: экс-депутат Законодательного собрания региона, член «Единой России» Николай Мамулат июрист Наталья Пинигина. Эту информацию изданию «Континент Сибирь» подтвердил первый вице-спикер областного парламента Андрей Панферов.

Действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Виктора Вязовых среди претендентов нет.

Приём заявок от кандидатов завершился 23 декабря. Документы в комиссию Заксобрания поступили на двух человек. Мамулата выдвигает руководитель новосибирского регионального отделения «Единая Россия», вице-спикер областного парламента Валерий Ильенко, Пинигину — заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания, член фракции ЕР Юрий Зозуля.

«Выборы бизнес-омбудсмена связаны с окончанием первого срока полномочий Виктора Вязовых, утверждённого в этой должности пять лет назад. Он мог бы продолжить работу, но не нашёл поддержки ни в Законодательном собрании, ни в региональной общественной палате, ни в правительстве», — отмечает «Континент Сибирь».

Утверждать кандидатуру омбудсмена предстоит губернатору региона Андрею Травникову. Но сначала пройдут депутатские слушания, тайное голосование на сессии Законодательного собрания и согласование с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России Борисом Титовым.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение института уполномоченного по правам предпринимателей в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить