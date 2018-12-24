«Не нашёл поддержки»: в Новосибирской области сменится бизнес-омбудсмен

Новосибирск, , 11:57 — REGNUM На пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области претендуют два кандидата: экс-депутат Законодательного собрания региона, член «Единой России» Николай Мамулат июрист Наталья Пинигина. Эту информацию изданию «Континент Сибирь» подтвердил первый вице-спикер областного парламента Андрей Панферов.

Действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Виктора Вязовых среди претендентов нет.

Приём заявок от кандидатов завершился 23 декабря. Документы в комиссию Заксобрания поступили на двух человек. Мамулата выдвигает руководитель новосибирского регионального отделения «Единая Россия», вице-спикер областного парламента Валерий Ильенко, Пинигину — заместитель председателя бюджетного комитета Заксобрания, член фракции ЕР Юрий Зозуля.

«Выборы бизнес-омбудсмена связаны с окончанием первого срока полномочий Виктора Вязовых, утверждённого в этой должности пять лет назад. Он мог бы продолжить работу, но не нашёл поддержки ни в Законодательном собрании, ни в региональной общественной палате, ни в правительстве», — отмечает «Континент Сибирь».

Утверждать кандидатуру омбудсмена предстоит губернатору региона Андрею Травникову. Но сначала пройдут депутатские слушания, тайное голосование на сессии Законодательного собрания и согласование с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте России Борисом Титовым.