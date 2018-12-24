Главы МИД Индии и Китая выделили на переговорах «10 столпов» отношений

Нью-Дели, , 12:08 — REGNUM В Нью-Дели состоялись переговоры министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж и ее китайского коллеги Ван И. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Сушма Сварадж выразила удовлетворение прошедшими переговорами и сообщила, что они увенчались успехом. Она также дала высокую оценку темпам развития индийско-китайских отношений, в особенности в сфере военно-технического сотрудничества. Ван И подчеркнул особую важность укрепления взаимодействия между двумя странами по линии культурных обменов.

Внешнеполитическое ведомство Индии сообщило, что основной темой встречи министров иностранных дел Индии и Китая стали культурные обмены, а также укрепление взаимодействия между народами двух стран. В ходе переговоров стороны выделили «10 столпов» развития индийско-китайских отношений в указанных сферах: телевидение, кинематограф, музейное дело, спорт, молодежные обмены, туризм, обмены по линии административно-территориальных единиц и городов, традиционная медицина, йога и образование.