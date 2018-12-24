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В Индии успешно испытали баллистическую ракету Агни-4

Политика

«Агни-4» является баллистической ракетой средней дальности класса «поверхность-поверхность»

Нью-Дели, 24 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  23 декабря в Индии успешно испытали баллистическую ракету «Агни-4». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», запуск был произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

Источники в министерстве обороны сообщили, что данные испытания стали седьмыми по счету испытаниями данной ракеты и увенчались успехом. Представители Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) также заявили, что ракета оснащена современным компактным бортовым радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет обеспечить высокий уровень надежности и точности. Ранее ракеты, обладающие сходными тактико-техническими характеристиками, имелись в распоряжении России, США, Китая и Франции.

«Агни-4» является баллистической ракетой класса «земля-земля» с дальностью до 4 км. Вес двухступенчатой ракеты — 17 тонн, длина — 20 метров. Особо отмечается, что «Агни-4» способна нести ядерный заряд.

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Зарубежная хроника
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