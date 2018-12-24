Глава индийского штата Аруначал-Прадеш: премьер спас северо-восток страны

Нью-Дели, , 21:24 — REGNUM Главный министр индийского штата Аруначал-Прадеш Пема Кханду поблагодарил премьер-министра Нарендру Моди за спасение северо-восточной Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением индийский политик выступил на встрече с населением в области Верхний Сианг.

Пема Кханду заявил, что до прихода Нарендры Моди к власти федеральное правительство уделяло мало внимания северо-восточной Индии несмотря на многочисленные проблемы и общую отсталость региона. До 2014 года федеральные министры посещали Аруначал-Прадеш менее 50 раз, хотя с момента образования штата прошло более 25 лет. По словам Пемы Кханду, за прошедшие 4 года число визитов резко увеличилось до 130.

Главный министр штата Аруначал-Прадеш также выразил уверенность в том, что лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендра Моди не перестанет способствовать развитию северо-восточной Индии и после всеобщих парламентских выборов 2019 года. Пема Кханду призвал местных жителей на грядущих выборах проголосовать за реальных лидеров штата и нации — тех политиков, которые посвятят себя благополучию и развитию Аруначал-Прадеша и Индии в целом, не требуя ничего взамен.