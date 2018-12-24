Оппозиция в Индии: правительство нарушает право граждан на личную жизнь

Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM Официальный представитель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Абхишек Ману Сингхви обвинил правительство во главе с Нарендрой Моди в нарушении права граждан страны на личную жизнь. По сообщению индийского новостного издания «Наводая», с данным заявлением оппозиционный политик выступил в столице штата Орисса городе Бхубанешвар.

Отвечая на вопросы журналистов, Абхишек Ману Сингхви подчеркнул, что девизом правительства «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) являются три «п»: «перехватывать, прослушивать и подсматривать». Лидер оппозиции заявил, что недавний указ о предоставлении отдельным государственным ведомствам права доступа к информации на любом компьютере внутри страны является «беспрецедентным нарушением права граждан на личную жизнь». Он также подчеркнул, что «Индийский национальный конгресс» будет оказывать противодействие БДП и не позволит правящей партии превратить Индию в «полицейское государство».

21 декабря министерство внутренних дел Индии предоставило десяти федеральным ведомствам право «перехватывать, вести мониторинг и осуществлять дешифровку любых данных, которые были созданы, переданы, получены с помощью или хранятся на каком-либо компьютере, территориально расположенном в Индии». Согласно указу МВД Индии, отказ предоставить всю необходимую техническую помощь и содействие по требованию уполномоченных ведомств повлечет за собой штраф и наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.