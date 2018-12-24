Лидер оппозиции Индии: на выборах в Бенгалии рассчитываем лишь на свои силы

Нью-Дели, , 20:53 — REGNUM Председатель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что в борьбе за победу в штате Западная Бенгалия на грядущих всеобщих парламентских выборах его партия будет рассчитывать лишь на свои собственные силы. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» после встречи Рахула Ганди с Соменом Митрой, председателем отделения ИНК в Западной Бенгалии, и Ранджаном Гогои, ответственным за регион сотрудником штаба ИНК в Дели.

Отвечая на вопросы журналистов, Сомен Митра сообщил, что к приоритетным задачам «Индийского национального конгресса» в Западной Бенгалии относятся «укрепление партийной организации» и «противодействие другим крупным политическим силам в регионе» — «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) и «Тринамул конгресс» (ТМС). Лидеры ИНК также приняли решение о проведении масштабных митингов в штате в феврале следующего года.

Отметим, что «Индийский национальный конгресс» и «Тринамул конгресс» стремятся сформировать на парламентских выборах 2019 года объединенный оппозиционный альянс против правящей «Индийской народной партии». Тем не менее, между политическими силами существуют серьезные противоречия. В частности, ИНК неоднократно выражал недовольство тем, что ТМС стремится «свести на нет» успехи «Индийского национального конгресса» на выборах в законодательные собрания штатов Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Чхаттисгарх, которые состоялись в ноябре-декабре 2018 года. Лидеры ИНК также выразили сомнения в том, что их представители примут участие в большом оппозиционном митинге, который будет организован 19 января 2019 года партией «Тринамул конгресс» в Западной Бенгалии.