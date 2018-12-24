Меймене, Афганистан, , 13:36 — REGNUM 23 декабря официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 23 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 29 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Паштун Кот и Кайазар.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции также было обнаружено и обезврежено 18 мин, установленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около главных дорог провинции.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.