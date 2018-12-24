Глава Афганистана назначил новых и. о. министров обороны и внутренних дел

Кабул, , 12:28 — REGNUM 23 декабря президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани издал указ, согласно которому Амрулла Салех был назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Афганистана, а Ассадула Халид — исполняющим обязанности министра обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, в период президентства Хамида Карзая оба новых руководителя министерств возглавляли Национальный директорат безопасности Афганистана.

В марте прошлого года Амрулла Салех был назначен государственным министром по вопросам реформ, связанных с обеспечением безопасности, но вскоре покинул свой пост.

При Хамиде Карзае Асадулла Халид также возглавлял министерство племен и пограничных дел. В 2012 году он был ранен в результате покушения.

Парламент Афганистана, по информации Tolo News, счел новые назначения Амруллы Салеха и Асадуллы Халида важным шагом на пути к улучшению ситуации с безопасностью в стране.