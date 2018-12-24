В афганской провинции Забуль предотвращен теракт

Калат, Афганистан, , 16:14 — REGNUM Официальный представитель губернатора провинции Забуль (столица провинции — г. Калат) Гул Ислам Зайал заявил, что в результате действий Национальных сил безопасности и обороны был предотвращён теракт.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», целью этой террористической атаки должно было стать правительственное учреждение на территории уезда Шимкай провинции Забуль.

Террорист-смертник был обнаружен сотрудниками Национальных сил безопасности и обороны, когда он пытался пройти через контрольно-пропускной пункт. По террористу был открыт огонь, после чего он привел в действие взрывное устройство.

По словам официального представителя губернатора провинции Забуль, в результате взрыва никто из сотрудников сил безопасности или мирных жителей не пострадал.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку этого теракта.