Командующий силами США Афганистане: приказа о выводе войск не поступало

Кабул, , 13:05 — REGNUM 23 декабря командующий силами НАТО и США в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер заявил, что, несмотря на все слухи, распространяемые средствами массовой информации, он не получал приказ о выводе войск из Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано генералом Миллером в ходе встречи с губернатором провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в рамках его визита в Афганистан.

Командующий силами НАТО в Афганистане заявил, что даже если действительно будет отдан такой приказ, то силы международной коалиции продолжат оказывать всю необходимую поддержку афганскому народу.

Он также сказал, что что больше всего от конфликта в стране страдают сами афганцы, и пора прекратить военные действия и перейти к диалогу.

Генерал Миллер добавил, что настаивает на политическом решении кризиса в Афганистане, которое может быть достигнуто только в рамках переговоров между самими афганцами.