Кабул, , 11:53 — REGNUM Правительство Афганистана опубликовало официальное заявление, в котором утверждается, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитает миру продолжение ведения боевых действий.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано в ответ на отказ представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести переговоры с афганской правительственной делегацией в Абу-Даби.

Правительство утверждает, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказавшись от встречи с делегацией, показало, что оно не желает этому региону процветания, не имеет подлинного желания установить мир и стремится продолжать боевые действия.

В заявлении также сказано, что правительство не ожидало от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такого пренебрежения к законным требования афганского народа и всего международного сообщества.