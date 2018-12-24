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Афганское правительство заявило, что талибы* намерены продолжать войну

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Согласно правительственному заявлению, группировка показала свое намерение продолжать борьбу, отказавшись от встречи с правительственной делегацией

Кабул, 24 декабря 2018, 11:53 — REGNUM  Правительство Афганистана опубликовало официальное заявление, в котором утверждается, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпочитает миру продолжение ведения боевых действий.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано в ответ на отказ представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести переговоры с афганской правительственной делегацией в Абу-Даби.

Правительство утверждает, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказавшись от встречи с делегацией, показало, что оно не желает этому региону процветания, не имеет подлинного желания установить мир и стремится продолжать боевые действия.

В заявлении также сказано, что правительство не ожидало от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такого пренебрежения к законным требования афганского народа и всего международного сообщества.

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Зарубежная хроника
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