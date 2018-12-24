Министр государственной безопасности КНР нанес тайный визит в Токио

Токио, , 12:18 — REGNUM Министр государственной безопасности КНР Чэнь Вэньцин нанес тайный визит в Японию в конце октября-начале ноября. В Токио он встретился с представителями Министерства иностранных дел и Разведывательного отдела Управления государственной обороны. О визите стало известно только сейчас.

По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун» от 23 декабря, визит Чэнь Вэньцина показывает позитивный настрой Китая по отношению к Японии, а также желание китайской стороны углубить сотрудничество в сфере безопасности.

Считается также, что китайская сторона таким образом «испытывает» Соединенные Штаты, которые являются главным союзником Японии. Япония, в свою очередь, заинтересована в нормализации отношений с Китаем на фоне «торговых войн», которые США ведут не только с КНР, но и с самой Японией.