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Президент США и премьер-министр Японии проведут встречу в Давосе

Политика

Правительства Японии и США готовят встречу лидеров двух стран в Давосе

Токио, 24 декабря 2018, 20:45 — REGNUM  22 января 2019 года в швейцарском городе Давосе пройдет Всемирный экономический форум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планируют посетить форум, а также провести двустороннюю встречу.

По сообщению японской информационной газеты «Тюнити Симбун», это будет десятая встреча двух руководителей, на которой они снова поднимут вопрос торговых отношений, соглашение по которым готовится на март 2019 года. Кроме этого, Абэ и Трамп обсудят северокорейскую проблематику.

Согласно правительственным источникам, атмосфера на переговорах зависит также от результатов визита Абэ в Москву, которую он посетит для встречи с президентом России Владимиром Путиным 21 января.

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Зарубежная хроника
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