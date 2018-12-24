Бывший главный идеолог мэрии Екатеринбурга устроился в главный вуз Урала

Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых событий Сергей Тушин возглавил «Центр профилактики экстремизма» в Уральском федеральном университете (УрФУ). Информация опубликована на официальном сайте вуза.

На веб-ресурсе указано, что возглавляемый Тушиным «Центр» подчиняется непосредственно первому проректору УрФУ Дмитрию Бугрову.

Отметим, что ранее такой структуры в вузе не существовало. Возможно, её создали специально под экс-чиновника.

Напомним, 15 октября 2018 года Сергей Тушин был отправлен в отставку с поста вице-мэра Екатеринбурга по организации значимых событий. Нового человека на эту должность назначили только 3 декабря — им стал уральский политолог Анатолий Гагарин.

Добавим, в момент пребывания Тушина на посту вице-мэра в Екатеринбурге шло активное противостояние вокруг сноса Краснознамённой группы. Ордена Ленина, который был прикреплён на ней больше 20 лет, к тому времени уже не было. Тем не менее Краснознамённая группа оставалась символом города, объединявшим разные поколения свердловчан. В этой связи чиновник вызывал неоднозначные впечатления у патриотической общественности города. Тушин оправдывал снос группы, чем вызывал недовольство горожан.

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