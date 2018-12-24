Министр обороны Японии: истребители на корветах не причина для беспокойства

Токио, , 12:59 — REGNUM Министр обороны Японии Такэси Ивая посетил военно-морскую базу Морских сил самообороны в городе Йокосука, префектура Канагава. Министр осмотрел корвет «Идзумо», который вскоре будет оборудован многофункциональными истребителями-бомбардировщиками F-35.

По сообщению японской информационной газеты «Ёмиури Симбун», еще в августе правительство Японии приняло новое Руководство по обороне, согласно которому было решено модифицировать судно для сопровождения и установить современный истребитель-невидимку.

«Само собой, мы не будем всегда использовать истребители. Мы просто хотим создать уникальный корвет. Такое действие не будет угрозой или причиной для беспокойства других стран», — заявил Ивая в ходе пресс-конференции.