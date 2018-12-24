Премьер-министр Японии посетит Москву в январе 2019 г

Токио, , 12:31 — REGNUM В правительстве Японии сообщили, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву запланирован на 21 января 2019 года. Премьер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

По сообщению японской информационной газеты «Ёмиури Симбун», премьер-министр «заедет» в Россию по дороге на Восточный экономический форум, который пройдет в Давосе 22 января. До этого Россию 14 января посетит японский министр иностранный дел Таро Коно для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как указывает газета, стороны планируют ускорить переговоры по мирного договору на основе Декларации 1956 года.