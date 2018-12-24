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Лавров прокомментировал вопрос о встрече Путина и Трампа

Политика

Путин ранее заявил, что открыт к проведению встречи с президентом США, когда американская сторона будет готова

Лавров прокомментировал вопрос о встрече Путина и Трампа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Трамп и Путин

Москва, 24 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Где и когда состоится очередная встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом — пока неизвестно, но российская сторона готова к диалогу по данному вопросу. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе заявил, что открыт к проведению встречи с президентом США, когда американская сторона будет готова», — отметил Лавров, добавив, что на сегодняшний день не готов указать место и сроки следующей встречи Путина и Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с российским лидером под предлогом «агрессивных действий России» в отношении трех кораблей украинских ВМС, вторгшихся в территориальные воды РФ.

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