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Давление Вашингтона мешает нормализации отношений РФ и США — Лавров

Политика

Россия выступает за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США

Москва, 24 декабря 2018, 11:29 — REGNUM  Отношения России и Соединенных Штатов не получается нормализовать из-за недружественных действий Вашингтона, заявил 24 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США на основе принципов взаимного учета и уважения интересов.

«Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов, — заявил в интервью РИА Новости Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов. По его словам, основной проблемой российско-американских отношений является тот факт, что Вашингтон не рассматривает Москву в качестве самостоятельного субъекта.

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МИД России
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