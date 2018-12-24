Власти Пакистана: политические карьеры лидеров оппозиции закончены

Исламабад, , 15:53 — REGNUM 23 декабря Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, заявил, что политические карьеры лидеров оппозиционных партий Наваза Шарифа и Асифа Зардари закончены.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фавад Чаудхри заявил, что правительство не опасается альянса двух крупнейших оппозиционных партий, «Народной партии Пакистана» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)». По словам министра, этот союз даже желателен, ведь тогда с партиями можно будет «разделаться сразу».

В свойственной ему саркастической манере Чаудхри даже придумал название для возможного альянса: «Головорезы Пакистана» («Thugs of Pakistan»), намекая на провалившийся в индийском прокате болливудский фильм «Thugs of Hindostan».