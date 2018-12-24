Лавров раскрыл причины невозможности нормализовать отношения России и США

Москва, , 11:23 — REGNUM Недружественные действия Соединённых Штатов мешают восстановлению и нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, которые приводит РИА Новости, США не прекращают попыток оказывать давление на Россию «с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов», а это вовсе не способствует налаживанию совместной работы по важным направлениям международной и двусторонней повестки. При этом, как отметил Лавров, Москва готова к налаживанию диалога с Вашингтоном.

«Последовательно выступаем за то, чтобы развивать нормальный, предсказуемый диалог с США на основе принципов взаимного учёта и уважения интересов», — заявил глава МИД РФ.

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Напомним, в настоящее время отношения между Россией и США находятся в серьёзном кризисе. Соединённые Штаты вводят в отношении РФ всё новые пакеты санкций. Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что нормализация отношений между США и Россией — в интересах обеих держав. Однако такая нормализация потребует от России ответить на обеспокоенность США по некоторым важным вопросам. В частности, о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, о причастности к «делу Скрипалей» и влиянии РФ на ситуацию в Сирии и на Украине.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к диалогу и налаживанию отношений с Вашингтоном.

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