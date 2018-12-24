Министр иностранных дел Пакистана посетит Россию

Исламабад, , 12:51 — REGNUM 23 декабря министерство иностранных дел Пакистана заявило о планах главы ведомства Шаха Мехмуда Куреши отправиться с визитом в четыре заграничные страны 24 декабря.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Куреши планирует посетить Афганистан, Иран, Россию и Китай. Выбор стран закономерен: министр обратит внимание руководства государств на общие проблемы региона, сделав акцент на многостороннем сотрудничестве. Куреши планирует обсудить и ряд экономических проектов, в частности, в области инфраструктуры. Ожидается, что в ходе поездки будет поднята тема противодействия терроризму и ситуация в Афганистане.

Для Шаха Мехмуда Куреши предстоящий визит станет первым посещением России.