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Министр иностранных дел Пакистана посетит Россию

Политика

Шах Мехмуд Куреши также отправится в Афганистан, Иран и КНР

Исламабад, 24 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  23 декабря министерство иностранных дел Пакистана заявило о планах главы ведомства Шаха Мехмуда Куреши отправиться с визитом в четыре заграничные страны 24 декабря.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Куреши планирует посетить Афганистан, Иран, Россию и Китай. Выбор стран закономерен: министр обратит внимание руководства государств на общие проблемы региона, сделав акцент на многостороннем сотрудничестве. Куреши планирует обсудить и ряд экономических проектов, в частности, в области инфраструктуры. Ожидается, что в ходе поездки будет поднята тема противодействия терроризму и ситуация в Афганистане.

Для Шаха Мехмуда Куреши предстоящий визит станет первым посещением России.

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Зарубежная хроника
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