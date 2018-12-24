Пакистан планирует отменить визы для 55 стран

Исламабад, , 12:43 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, сообщил о планах по отмене визового режима для целого ряда стран.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Чаудхри сообщил журналистам, что визовый режим будет в одностороннем порядке отменён для 55 стран. Министр не сообщил о наличии точного списка партнёров, однако отметил, что цель этого шага — развитие туризма.

В число стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в Пакистан, на данный момент входят почти все страны Европы.

Ранее Португалия объявила Пакистан страной «безопасной для туризма», о чем также не преминул упомянуть министр.