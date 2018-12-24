Понедельник, 24 Декабря 2018 года
13:05:50 МСК

Пакистан планирует отменить визы для 55 стран

Политика

Цель односторонней меры — развитие туризма в стране

Исламабад, 24 декабря 2018, 12:43 — REGNUM  Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, сообщил о планах по отмене визового режима для целого ряда стран.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Чаудхри сообщил журналистам, что визовый режим будет в одностороннем порядке отменён для 55 стран. Министр не сообщил о наличии точного списка партнёров, однако отметил, что цель этого шага — развитие туризма.

В число стран, гражданам которых не требуется виза для поездок в Пакистан, на данный момент входят почти все страны Европы.

Ранее Португалия объявила Пакистан страной «безопасной для туризма», о чем также не преминул упомянуть министр.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить