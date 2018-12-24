Глава Индонезии прибыл в пострадавшую от цунами провинцию Бантен

Серанг, Индонезия, , 11:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в округ Пандегланг, провинции Бантен, пострадавшей от цунами, где глава государства посетил ряд постов по оказанию помощи и встретился с пострадавшими, сообщает Antaranews.

Джоко Видодо поручил агентству по метеорологии, климатологии и геофизике в Индонезии завершить разработку вспомогательных инструментов для системы раннего предупреждения о цунами.

«Необходимо приобрести устройства раннего оповещения», — заявил президент.

Глава Индонезии также поручил спасателям и поисковым группам тщательно проверить районы, затронутые цунами. Обращаясь к гражданам страны, президент призвал всех быть бдительными и осторожными.

Известно, что сбор данных о погибших и нанесенном инфраструктуре ущербе продолжается. В настоящее время агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявляет, что в результате цунами погиб по меньшей мере 281 человек, 1016 получили ранения и 57 числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что иностранных граждан среди погибших в результате цунами нет.

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