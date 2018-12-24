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Премьер Индии Нарендра Моди: оппозиционная коалиция — союз богачей

Политика

Премьер Индии раскритиковал оппозиционную коалицию

Премьер Индии Нарендра Моди: оппозиционная коалиция — союз богачей
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нарендра Моди

Нью-Дели, 24 декабря 2018, 14:20 — REGNUM  23 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к своим соратникам по партии в штате Тамилнаду с видеообращением в преддверии выборов.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, Нарендра Моди назвал «Большую коалицию» оппозиционных партий, главной движущей силой которой является Индийский Национальный Конгресс (ИНК) «коалицией богатых семей», которые заинтересованы в сохранении своих капиталов.

По словам премьер-министра Индии, коалиция создана для удовлетворения амбиций политиков, а не чаяний простых людей. Он также указал на значительные идеологические разногласия в рядах «Большой коалиции», которые, по мнению премьер-министра, помешают ей добиться значимых результатов.

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Зарубежная хроника
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