Премьер Индии Нарендра Моди: оппозиционная коалиция — союз богачей

Нью-Дели, , 14:20 — REGNUM 23 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к своим соратникам по партии в штате Тамилнаду с видеообращением в преддверии выборов.

По сообщению индийского новостного агентства Live Hindustan, Нарендра Моди назвал «Большую коалицию» оппозиционных партий, главной движущей силой которой является Индийский Национальный Конгресс (ИНК) «коалицией богатых семей», которые заинтересованы в сохранении своих капиталов.

По словам премьер-министра Индии, коалиция создана для удовлетворения амбиций политиков, а не чаяний простых людей. Он также указал на значительные идеологические разногласия в рядах «Большой коалиции», которые, по мнению премьер-министра, помешают ей добиться значимых результатов.