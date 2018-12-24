В Южной Корее ограничили работу тепловых электростанций

Сеул, , 14:06 — REGNUM Правительство Республики Корея ввело ограничения на работу тепловых электростанций. Целью таких мер является борьба со смогом и пылью, уровень концентрации которых достиг критических масштабов.

Как сообщает южнокорейский информационный портал KBS, ограничения распространяются на станции в столичной провинции Кёнгидо и провинции Южная Чхунчхон. ТЭС будут работать на 80% от своей максимальной мощности с 6:00 до 21:00 на протяжении нескольких дней. Это должно помочь снизить количество микрочастиц пыли, уровень концентрации которой достиг 50 микрограмм на кубический метр, что представляет опасность для здоровья людей. Снижение мощности позволит снизить выбросы на 1,83 тонны пыли в день — 2,3% дневного объема. Однако снижение мощности ТЭС приведёт к сокращению объемов выработки электричества на 880 тысяч киловатт.

Подобные меры предпринимаются уже не в первый раз. 7 ноября правительство также вводило ограничения.