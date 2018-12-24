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Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров

Политика

Россию демонизируют для того, «чтобы держать в дисциплине Европу» или использовать против Китая

Москва, 24 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 декабря РИА Новости.

По словам главы дипломатического ведомства РФ, основной проблемой российско-американских отношений является тот факт, что Вашингтон не рассматривает Москву в качестве самостоятельного субъекта.

Лавров подчеркнул, что Россию демонизируют для того, «чтобы держать в дисциплине Европу» или использовать против Китая. Российский министр отметил, что действия Вашингтона «продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США».

«Мы знаем страны, которые американцам удалось принудить к такой роли, но, разумеется, с нами этого не получится», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в МИД РФ заявили, что Москва считает трудности с выдачей американских виз гражданам России следствием целенаправленной политики властей США.

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Российско-американские отношения
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