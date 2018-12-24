Назначен глава минстроя Чувашии

Чебоксары, , 11:11 — REGNUM В Чувашии назначен исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики. Должность занял Алексей Грищенко, который ранее работал в строительных компания «Честр-Групп» и «ТУС». Указ о назначении подписал сегодня, 24 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Грищенко сменил на посту бизнесмена Владимира Михайлова, который проработал министром два года и 29 октября 2018 года был отправлен в отставку.

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В ходе встречи с вновь назначенным руководителем ведомства Михаил Игнатьев поставил ряд задач по развитию отрасли — увеличение объёмов жилищного строительства, реализация программ по переселению граждан из аварийного жилья, благоустройство городской среды. Также обсудили вопросы обеспечения населения доступным жильем, а также регулирование новой системы обращения с коммунальными отходами.

Справка ИА REGNUM. Алексей Алексеевич Грищенко родился в 1968 году в селе Сандата Сальского района Ростовской области. В 1992 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленно-гражданское строительство», в 2001 году — Московский университет потребительской кооперации («Финансы и кредит»).

Профессиональную деятельность начинал в АПФ «Волгостальконструкция» (г. Чебоксары). Затем более 13 лет проработал в СУ-20 — дочернем предприятии строительной компании «Честр». В 2009 года стал генеральным директором ОАО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп» (ОАО «ИСКО-Ч»), с 2015 года — технический директор, а затем заместитель генерального директора АО «ТУС».

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