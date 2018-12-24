Южная Корея отправит в КНДР вакцины против гриппа

Сеул, , 13:18 — REGNUM Республика Корея отправит в КНДР партию гуманитарной помощи — вакцины против гриппа; это первая партия подобных медикаментов с 2009 года. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

В рамках гуманитарного сотрудничества между двумя странами Южная Корея поставит несколько тысяч вакцин «Тамифлю», которые используются при прививках против гриппа. В ближайшее время стороны проведут ряд рабочих встреч, чтобы обсудить все детали, однако принципиальные договорённости уже достигнуты. Такой информацией поделился спецпредставитель Южной Кореи по отношениям с КНДР Ли Ду Хун. Также он сообщил, что операция по доставке гуманитарной помощи была одобрена США.

КНДР и Южная Корея договорились продвигать гуманитарное сотрудничество как одну из главных форм двусторонней кооперации, так как экономические проекты на данном этапе реализовать практически невозможно из-за санкций Совета Безопасности ООН.