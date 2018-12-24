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Южная Корея отправит в КНДР вакцины против гриппа

Политика

Поставка будет осуществлена впервые за 9 лет

Южная Корея отправит в КНДР вакцины против гриппа
Иллюстрация: Af.mil
Вакцина против гриппа

Сеул, 24 декабря 2018, 13:18 — REGNUM  Республика Корея отправит в КНДР партию гуманитарной помощи — вакцины против гриппа; это первая партия подобных медикаментов с 2009 года. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

В рамках гуманитарного сотрудничества между двумя странами Южная Корея поставит несколько тысяч вакцин «Тамифлю», которые используются при прививках против гриппа. В ближайшее время стороны проведут ряд рабочих встреч, чтобы обсудить все детали, однако принципиальные договорённости уже достигнуты. Такой информацией поделился спецпредставитель Южной Кореи по отношениям с КНДР Ли Ду Хун. Также он сообщил, что операция по доставке гуманитарной помощи была одобрена США.

КНДР и Южная Корея договорились продвигать гуманитарное сотрудничество как одну из главных форм двусторонней кооперации, так как экономические проекты на данном этапе реализовать практически невозможно из-за санкций Совета Безопасности ООН.

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Зарубежная хроника
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