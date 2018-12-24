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Южная Корея вернула КНДР трёх пропавших моряков

Политика

Кроме того, вместе с ними было доставлено тело погибшего моряка

Сеул, 24 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  23 декабря правительство Республики Корея выслало на родину трёх граждан КНДР, а также тело одного погибшего моряка. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ранее все они были обнаружены и задержаны береговой охраной в Японском море.

Моряки попали в Южную Корею 21 декабря; их корабль потерял управление и дрейфовал в территориальных водах Японского моря. Когда их обнаружили, в живых остались только трое — все они были спасены южнокорейскими пограничниками.

После инцидента южнокорейская сторона направила уведомление в Пхеньян по линии Красного креста, КНДР в свою очередь обратилась с просьбой о возвращении на родину своих граждан.

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Зарубежная хроника
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