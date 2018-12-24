КНДР раскритиковала Японию за испытания новой ракеты-перехватчика

Пхеньян, , 11:20 — REGNUM В СМИ Северной Кореи появились критические статьи, осуждающие недавние испытания Японией ракеты-перехватчика. Такие действия могут подорвать мирный процесс на полуострове, считают в Пхеньяне. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее в декабре на Гавайях был произведён запуск ракеты-перехватчика нового поколения, разработанной Японией при поддержке США. По информации агентства, запуск ракеты SM-3 Block IIA оказался успешным. КНДР обвинила Японию в милитаризации региона и расшатывании обстановки в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, критике подверглись и планы Японии по перестройке стоящих на вооружении вертолетоносцев в авианосцы. Однако отмечается, что в статьях не упоминаются США, которые являются ближайшим союзником Японии. Таким образом, КНДР рассчитывает избежать провокаций в преддверии планирующегося второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который должен состояться в начале 2019 года.