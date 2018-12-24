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Создана межпарламентская комиссия по сотрудничеству между РФ и Вьетнамом

Политика

Заседания будут проходить в раз в год

Ханой, 24 декабря 2018, 11:00 — REGNUM  Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Говоря о задачах, которые Россия и Вьетнам могли бы решать совместно, Володин отметил безопасность, борьбу с терроризмом, противодействие распространению наркотиков.

По мнению спикера Госдумы, тема развития цифровизации «могла быть стать стержневой в работе межпарламентской комиссии».

Со своей стороны Нгуен Тхи Ким Нган заявила о готовности содействовать развитию межпарламентских отношений в новом формате.

Принято решение ежегодно проводить заседание межпарламентской комиссии, мероприятие предполагается проводить поочередно в России и во Вьетнаме. Спикер парламента Вьетнама предложила выбирать для заседаний комиссии разные города, «чтобы лучше узнать страну».

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