Создана межпарламентская комиссия по сотрудничеству между РФ и Вьетнамом

Ханой, , 11:00 — REGNUM Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Говоря о задачах, которые Россия и Вьетнам могли бы решать совместно, Володин отметил безопасность, борьбу с терроризмом, противодействие распространению наркотиков.

По мнению спикера Госдумы, тема развития цифровизации «могла быть стать стержневой в работе межпарламентской комиссии».

Со своей стороны Нгуен Тхи Ким Нган заявила о готовности содействовать развитию межпарламентских отношений в новом формате.

Принято решение ежегодно проводить заседание межпарламентской комиссии, мероприятие предполагается проводить поочередно в России и во Вьетнаме. Спикер парламента Вьетнама предложила выбирать для заседаний комиссии разные города, «чтобы лучше узнать страну».