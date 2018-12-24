Лидер оппозиции Оромо: по всей Эфиопии идут наши ожесточенные бои с армией

Аддис-Абеба, , 13:21 — REGNUM На пресс-конференции с журналистами, лидер Фронта освобождения Оромо (ФОО) Давуд Ибса заявил, что между повстанческими силами ФОО и правительственными солдатами идут ожесточенные боевые действия не только в штате Оромо, но и по всей стране. По его словам, регулярные вооруженные столкновения ФОО с армией происходят, к примеру, в штате Западный Уоллега. Об этом сообщило 23 декабря эфиопское новостное агентство Ezega.

По словам Давуда Ибсы, ожесточенные боевые действия между ФОО и армией стали результатом преждевременных шагов, предпринятых национальными силами обороны по стабилизации ситуации в регионе Оромия, так как это вызвало страх и беспокойство среди местной общественности и разрушает их жизнь. Г-н Ибса добавил, что до сих пор было достигнуто множество соглашений между ФОО и правительством Эфиопии, однако ни одно из них не соблюдается властями страны. Чтобы сохранить мир нынешнее центральное правительство, а также его партия должны провести серьезные переговоры с руководством Фронта и прийти к взаимосогласованным решениям.

Председатель ФОО заявил, что его организация готова к переговорам с правительством по урегулированию конфликта, если федеральные власти Эфиопии готовы устранить все разногласия мирным путем. Он добавил, что на переговорах нельзя исключать возможности, что нынешние эфиопские вооруженные силы должны будут делиться на национальные армии регионов, в состав которых также войдут бойцы ФОО.

Однако многие эфиопские политики недоумевают, почему после возвращения в Эфиопию для проведения мирного политического дискурса ФОО по-прежнему разрешается использовать оружие и бросать вызов авторитету национальных сил обороны в любом регионе страны. По их словам, это противоречит конституции страны и тем самым отличает ФОО от других партий, которые сложили оружие до возвращения в Эфиопию.