Херсон, Украина, , 10:56 — REGNUM Бесчинства стали неотъемлемой чертой современной украинской действительности, вслед за президентом страны их демонстрируют и военные, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 24 декабря, комментируя сообщения о разгроме военнослужащими Украины пансионата на границе с Крымом.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в Херсонской области. Пребывание группы военных в санатории объясняется «военным положением», при этом в руководстве санатория заявили о пропаже ценных вещей, поломке некоторого имущества и общем беспорядке.

«Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом — на первый взгляд, банальный пропагандистский сюжет, но это не так. Речь идёт о ещё одном важном свидетельстве того, что бесчинство, безобразие в широком смысле этого слова как отсутствие в голове правильного образа мыслей и действий уже стали неотъемлемой чертой современной украинской действительности.

Украинские военные громят пансионат; украинский президент пытается громить церковь. И первым до конца разгромить не удалось, и второму, естественно, не удастся, всё будет восстановлено и будет стоять, когда уже и нынешних военных, и Порошенко и его клики на свете не будет. И это хорошо. Есть в этой истории с пансионатом и положительный практический момент: поведение украинских военных служит свидетельством их низкого морального состояния. Иначе ведут себя перед праведным боем, иначе к нему готовятся. Это тоже сигнал, пусть и не новый, но немаловажный для тех, с кем эти военные намереваются воевать.

Есть, правда, и серьёзный вопрос, вызванный, конечно, не только этим случаем или церковными бесчинствами, на который надо уже готовить ответ: а что потом со всеми этим отморозками делать — теми, кто в живых останется?» — отметил Михаил Демурин.